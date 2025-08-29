  1. Ekonomim
Hindistan, daha önceki kararından vazgeçerek ülkenin en büyük havayolu şirketi IndiGo'nun, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı uçak kiralama sözleşmesinin altı ay uzatılmasına izin verdi.

Hindistan, IndiGo'nun THY ile yaptığı uçak kiralama sözleşmesinin uzatılmasına izin verdi
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin arttığı dönemde Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek nedeniyle IndiGo ile THY arasındaki iş ilişkisi sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Ayrıca IndiGo'nun rakibi Air India da iş ilişkisini engellemesi için hükümet nezdinde girişimde bulunmuştu.

 Hindistan, THY sözleşmesinin uzatılmasına izin verdi

IndiGo'nun yaptığı açıklamaya göre, Mayıs ayında aldığı kiralama sözleşmesinin durdurulması kararından vazgeçen düzenleyici otorite, işlemin 28 Şubat'ta kadar devam etmesine izin verdi.

IndiGo'dan açıklama geldi

IndiGo, kiralama sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte jeopolitik kısıtlamalardan kaynaklanan zararlarını azaltacağını belirtti.

Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar yaşanmıştı

İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan arasında Mayıs ayında çıkan dört gün süren çatışmaların ardından Pakistan, hava sahasını Hint havayolu şirketlerine kapatmış, bu karar rotaların uzamasına ve maliyetlerin artmasına yol açmıştı.

THY, IndiGo'ya uçak kiralamıştı

THY, 2023 yılında IndiGo'ya mürettebatla birlikte iki adet geniş gövdeli Boeing 777 kiralamaya başladı. İstanbul ile Delhi ve Mumbai arasındaki seferlerde kullanılan uçaklar IndiGo'nun dar gövdeli uçaklarına göre daha fazla yolcu taşıyabiliyor.

