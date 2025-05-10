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Hindistan-Pakistan ateşkesi bozuldu mu? Cammu Keşmir’den patlama sesleri yükseldi

Hindistan ve Pakistan günler süren çatışmaların ardından ateşkes konusunda anlaştı. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yapmıştı ancak ateşkes haberinden saatler sonra Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’den patlama sesleri duyuldu.

Haber Merkezi
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Hindistan-Pakistan ateşkesi bozuldu mu? Cammu Keşmir’den patlama sesleri yükseldi
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Hindistan ve Pakistan ateşkes konusunda anlaşmıştı. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yapmıştı ancak ateşkes haberinden saatler sonra Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’den patlama sesleri duyuldu.

Ateşkese ne oldu?

Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesten saatler sonra Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir Eyaleti'ne bağlı Srinagar kentinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Reuters’ın haberine göre, Cammu Keşmir İHA saldırılarının hedefi oldu. Keşmir bölgesinin başbakanı Ömer Abdullah patlamalar olduğunu bildirdi. “Ateşkese ne oldu?” diye soran Hint yetkili x platformu üzerinden saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Fransız basınına konuşan bir Hindistanlı yetkili de Pakistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini 

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