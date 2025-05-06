Hindistan Pakistan'a saldırdı: Peş peşe patlama oldu

Pakistan Askeri Sözcüsü Tümgeneral Ahmad Sharif, büyük patlamaların duyulduğunu ve uçakların havada görüldüğünü doğruladı. Sharif, Hindistan'ın 3 bölgeden saldırı düzenlediğini açıklarken, gereken cevabın verileceğini belirtti.

Uçaklar Karaçi'ye yönlendirildi

Pakistan Havayolları Sözcüsü havada olan uçakların Karaçi'ye yönlendirildiğini açıkladı.

Hindistan: "Sindoor Operasyonu" başlattık

Hindistan, Pakistan işgali altındaki Cemmu Keşmir'de "Sindoor Operasyonu" başlattıklarını terör altyapısını hedef aldıklarını açıkladı.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı.

Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.

İsmi açıklanmayan bazı Pakistanlı savunma yetkilileri ise "sıra dışı hava hareketliliği" olduğunu kabul etti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Hindistan medyası, isimsiz savunma yetkililerine dayandırarak, saldırıların “keskin nişanlı operasyonlar” olduğunu ve Pahalgam saldırısına neden olan terör altyapısını yok etmeyi amaçladığını bildirdi.

Uluslararası gözlemciler ve dışişleri bakanlıkları, her iki tarafı da sakin olmaya ve gerilimin daha da tırmanmasını engellemeye çağırdı.

Ayrıntılar geliyor...

Ne olmuştu?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.