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Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı

Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası kriz çıktı. tartışma yarattı. Hindistan Pakistan’ı anlaşmayı bozmakla suçlarken, Pakistanlı Bakan Attaullah Tarar iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve halkının “zaferi” kutladığını belirtti.

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Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile vardığı "askeri eylemlerin durdurulması" anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürdü.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son birkaç gündür devam eden askeri eylemlerin durdurulması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Hindistan misillemede bulundu

Anlaşmanın Pakistan tarafından ihlal edildiğini savunan Misri, Hint ordusunun buna "misillemede" bulunduğunu söyledi.

Pakistan, ateşkes ihlali iddialarını reddetti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bizim tarafımızdan ateşkes anlaşmasının ihlali söz konusu değildir." ifadesini kullanan Tarar, Pakistan halkının "Hindistan'a karşı kazandıkları zaferi" kutladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin ara buluculuğunda gece boyu süren görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkesinin ara buluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etmişti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

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