Hindistan, Rafale savaş uçakları ve P-8I keşif uçaklarının alımına hazırlanıyor

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız savaş uçağı Rafale ile "P-8I" tipi keşif uçaklarının alımını içeren ve toplam değeri yaklaşık 39,7 milyar dolar olan savunma paketinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Rafale'nin alımının Hindistan Hava Kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracağı ifade edildi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan sürece yakın bir Hint yetkili, Bakanlığa bağlı Savunma Satın Alma Konseyinin Fransa'dan 114 Rafale ve ABD'den 6 "P-8I" uçağının alımına ön onay verdiğini aktardı.

Söz konusu alımların, Başbakan Narendra Modi başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi Komitesinin onayının ardından kesinleşmesi bekleniyor.