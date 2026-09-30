Hindistan temiz enerji için kesenin ağzını açtı: 19,42 milyar dolarlık plan

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Hindistan hükümeti, ülkenin temiz enerji kapasitesini destekleyecek kapsamlı program için onay verdi. Toplam değeri 1,86 trilyon rupi olan programın yaklaşık 19,42 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu açıklandı. Karar, Hindistan kabinesinin çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantının ardından duyuruldu.

İletim altyapısına 1,36 trilyon rupi

Programın önemli bölümünü enerji iletim altyapısına yönelik yatırımlar oluşturacak. Hükümet, eyaletler içindeki iletim sisteminin güçlendirilmesi için 1,36 trilyon rupiye kadar kaynak ayıracak. Bu yatırımla 135 gigavata kadar temiz enerjinin şebekeye aktarılması mümkün hale getirilecek.

Şebeke kapasitesi artırılacak

Hindistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesini artırma hızının, iletim ağının genişletilme hızının önüne geçtiği belirtildi. Bu durum, ülkede üretilen temiz enerjinin mevcut altyapı üzerinden taşınmasını zorlaştırıyor. Yeni finansman programıyla enerji iletim sistemindeki bu sorunun giderilmesi amaçlanıyor.

Batarya depolamaya 500 milyar rupilik teşvik

Program yalnızca elektrik iletim altyapısıyla sınırlı kalmayacak. Hindistan ayrıca batarya enerji depolama sistemlerinin kurulması için 500 milyar rupiye kadar teşvik sağlayacak. Teşvik programıyla toplam 50 gigavat-saatlik batarya depolama kapasitesinin kurulması planlanıyor.

Temiz enerji gün boyunca kullanılabilecek

Hindistan'ın karşılaştığı sorunlardan biri de gün içerisinde üretilen temiz enerjinin yeterli depolama kapasitesi bulunmadığı için daha sonraki saatlere aktarılamaması. Yeni batarya yatırımlarıyla enerji depolama kapasitesinin artırılması ve temiz enerjinin daha etkin kullanılabilmesi hedefleniyor.

Enerji altyapısında kapasite artırılacak

Yeni program, Hindistan'ın artan yenilenebilir enerji üretimini destekleyecek altyapının oluşturulmasına odaklanıyor. İletim hatlarının güçlendirilmesi ve batarya depolama kapasitesinin artırılmasıyla ülkenin temiz enerji kaynaklarından daha fazla yararlanması amaçlanıyor.