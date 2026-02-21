Hindistan ve Brezilya kritik minerallerde stratejik ortaklığa imza attı

İmzalanan anlaşma, özellikle lityum, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi yüksek teknoloji sektöründe kritik olan mineralleri kapsıyor. Hindistan ve Brezilya, bu kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti konusunda birlikte hareket edecek. Anlaşma ayrıca enerji, elektronik ve yenilenebilir teknoloji alanlarında yatırımların artırılmasını öngörüyor. Her iki taraf da ortak projelerin tedarik zincirlerini çeşitlendirerek dışa bağımlılığı azaltacağına inanıyor.

Ekonomik ve küresel yansımaları

Bu hamle, küresel ticaret dengelerinde yeni bir aktörler dinamiği yaratıyor. Çin’in nadir toprak ve kritik mineral tedarikindeki hakimiyetine karşı alternatif yollar açılması, elektrikli araç ve yenilenebilir enerji üretimi yapan şirketler için büyük bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda, bu iş birliği bölgesel yatırım fırsatlarını da hareketlendiriyor.

Liderlerin mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, imza töreninde, anlaşmanın uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklığın başlangıcı olduğunu vurguladı. Liderler, karşılıklı güven ve stratejik vizyon sayesinde iki ülkenin küresel pazarda daha güçlü bir konuma geleceğini ifade etti.