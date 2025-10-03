Hindistan ve Çin arasında direkt uçuşlar 5 yıllık aradan sonra yeniden başlıyor

  1. Ekonomim
Hindistan, Çin ile 2020'de askıya alınan direkt uçuşların belirli kentler arasında ekim sonu itibarıyla tekrar faaliyete geçeceğini bildirdi.

Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği, iki ülke arasında 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan ve sonrasında da sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle başlatılmayan direkt uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

İki ülkenin belirli kentleri arasında direkt uçuşların ekim sonu itibarıyla hava yolu şirketlerinin kararları uyarınca başlayacağı belirtilen açıklamada, bunun "Hindistan hükümetinin Çin ile ilişkileri kademeli olarak normalleştirme girişimlerinin" bir parçası olduğu ifade edildi.

Aktarmasız uçuşlar 26 Ekim'de başlayacak

Hindistan merkezli hava yolu firması Indigo ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolkata kentinden Çin'in Guangcou kentine aktarmasız uçuşların 26 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Çin ile Hindistan arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Ardından ağustosta iki ülke, sınır ihtilaflarının çözümü ve bu bölgelerde gerilimin düşürülmesi için yeni mekanizmalar kurulması konusunda anlaşmış, 3 noktadan sınır ticaretinin tekrar açılmasına ve direkt uçuşların yeniden başlatılmasına karar vermişti.

