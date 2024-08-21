  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan'da bir bebek yılanı oyuncak sandı, ısırarak öldürdü
Takip Et

Hindistan'da bir bebek yılanı oyuncak sandı, ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir bebeğin oyuncak sandığı yılanı ısırdığı ve yılanın öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'da bir bebek yılanı oyuncak sandı, ısırarak öldürdü
Takip Et

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.

Bu evde her şey pembe, akın akın görmeye gidiyorlar! Vasiyetini açıkladı: Mezar taşım pespembe olsunBu evde her şey pembe, akın akın görmeye gidiyorlar! Vasiyetini açıkladı: Mezar taşım pespembe olsunYaşam
Yurt dışı alışverişinde yeni dönem tüketicileri nasıl etkileyecek?Yurt dışı alışverişinde yeni dönem tüketicileri nasıl etkileyecek?Ekonomi
Dünya
Almanya'da tren istasyonunda silahlı saldırı: Bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da tren istasyonunda silahlı saldırı: Bir Türk hayatını kaybetti
Kızıldeniz'de ticari gemi saldırıya uğradı, İngiltere'den açıklama geldi
Kızıldeniz'de ticari gemi saldırıya uğradı, İngiltere'den açıklama geldi
İsrail'e beklenen saldırı hakkında İran'dan yeni açıklama: Gözlerinin gökyüzünde ve radar ekranında olduğu bir sırada...
İsrail'e beklenen saldırı hakkında İran'dan yeni açıklama
Fransa'dan, maymun çiçeği virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü
Fransa'dan, maymun çiçeği virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi
Jürinin rüşvet davasında suçlu bulduğu Senatör Menendez'in istifa süresi doldu
Jürinin rüşvet davasında suçlu bulduğu Senatör Menendez'in istifa süresi doldu