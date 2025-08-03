Hindistan’da eski milletvekiline tecavüz suçundan müebbet cezası

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, tanınmış bir siyasetçi olan Prajwal Revanna, evinde çalışan temizlik işçisi kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eyalette siyasi olarak etkili bir aileye mensup olan 34 yaşındaki eski milletvekili Revanna, suçlu bulunmasının ardından cezaevine gönderildi.

Revanna hakkındaki iddialar, 2023 yılında kendisine ait olduğu iddia edilen yüzlerce müstehcen videonun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Ülkede büyük tepki çeken görüntüler sonrasında soruşturma başlatılmıştı.

Hakkındaki tüm suçmalamaları reddeden Revanna, Hindistan’ın eski başbakanlarından H.D. Deve Gowda’nın torunu ve Janata Dal (Seküler) partisinin bir üyesi. Partisi, şu anki Başbakan Narendra Modi’nin liderliğini yaptığı Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile ittifak halinde.

Revanna, hakkındaki videoların yayılmasının ardından Nisan 2024’te diplomatik pasaportunu kullanarak ülkeyi terk etmişti. Almanya’dan döndükten sonra, Mayıs ayında gözaltına alındı. O dönem videolar hakkında açıklama yapmayan Revanna'nın ofisinden bir yetkili, görüntülerin “montaj” olduğunu öne sürmüştü.

Revanna’nın halen devam eden iki ayrı tecavüz davası ve bir cinsel taciz davası daha bulunuyor.