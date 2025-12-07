  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan'da gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Hindistan'da gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Goa eyaletindeki gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'da gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Reuters
Takip Et

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Goa'daki ünlü gece kulüplerinden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ölenlerden 4'ünün turist, 14'ünün kulüp çalışanı olduğu, ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Yangının mutfağın yakınındaki tüpün patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durumİSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durumGündem
Dünya
Elon Musk ve Polonya Başbakan Yardımcısı X'te kavga etti: Mars'a git!
Elon Musk ve Polonya Başbakan Yardımcısı X'te kavga etti: Mars'a git!
Batı Afrika ülkesi Benin'de askeri darbe!
Batı Afrika ülkesi Benin'de askeri darbe!
X ve Y kuşağında apandis kanseri alarmı: Risk dört kata çıktı
X ve Y kuşağında apandis kanseri alarmı: Risk dört kata çıktı
Almanya Başbakanı Merz, İsrail'de
Almanya Başbakanı Merz, İsrail'de
İtalya'dan İsrail'in Eurovision'a katılımına destek
İtalya'dan İsrail'in Eurovision'a katılımına destek
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem