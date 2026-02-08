Hindistan'da kömür madeninde patlama: Ölü sayısı 27'ye yükseldi
Hindistan’ın Meghalaya eyaletinde yasa dışı faaliyet gösteren bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükselirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor; olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı.
Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
All India Radio'nun haberine göre, Doğu Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde yaşanan patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalarda ulaşılan cesetlerle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.
Öte yandan Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, patlamanın, yasa dışı faaliyet gösteren madende yaşandığını belirterek, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma emri verdiğini bildirdi. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.