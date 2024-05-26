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Hindistan'da lunaparkta yangın faciası: 9'u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta yangın çıktı. Korkunç olayda 9'u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Polis olayın ardından lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Hindistan'da lunaparkta yangın faciası: 9'u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti
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NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

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