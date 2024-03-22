Hindistan'da muhalefet lideri gözaltına alındı: Başkent Yeni Delhi'de protestolar

Hindistan'da muhalefetteki "Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP)" Genel Başkanı ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın gözaltına alınması nedeniyle başkent Yeni Delhi'de protestolar düzenlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar değerinde rüşvet kabul ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetti. Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, Yeni Delhi'de protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşandı. Protestolara katılan onlarca AAP destekçisi gözaltına alındı.

'Korkmuş bir diktatör ölü bir demokrasi yaratmak istiyor'

AA'nın aktardığına göre, AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor" dedi.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) partisinin lideri Rahul Gandhi de X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki hesabından, Kejriwal'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gandhi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Korkmuş bir diktatör ölü bir demokrasi yaratmak istiyor. Medya dahil tüm kurumları ele geçirmek, partileri dağıtmak, şirketlerden şantaj yapmak, ana muhalefet partisinin hesaplarını dondurmak 'şeytani iktidar' için yetmezken, seçilmiş başbakanların tutuklanması da sıradanlaştı. Hindistan, buna yakışır bir cevap verecektir."

Eyalet başbakan yardımcısı da 2023'te gözaltına alınmıştı

Delhi Başbakan Yardımcısı ve AAP üyesi Manish Sisodia, aynı soruşturma kapsamında 2023 yılında gözaltına alınmıştı. AAP ve INC, Hindistan'daki 27 muhalefet partisinin BJP'ye karşı kurduğu "INDIA" ittifakında yer alıyor. Ülkedeki 2022'de eyalet seçimlerinde Pencap eyaletinde büyük başarı elde eden AAP, Modi'nin memleketi Gujarat'ta da koltuk kazanmıştı. Hindistan parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlendiği ulusal seçimler, 19 Nisan-1 Haziran'da düzenlenecek.