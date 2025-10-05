Hindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuğun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, ölümlerin toksik öksürük şurubundan kaynaklandığı ortaya çıktı.

India Today’in haberine göre, ölen çocukların kullandığı şurup yüksek miktarda dietilen glikol içeriyordu. Bu kimyasal madde, fazla miktarda alındığında böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabiliyor. Yapılan incelemelerde, şuruptaki dietilen glikol oranının yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi.

Doktor Soni, görevinden de derhal uzaklaştırıldı

Polis yetkilileri, öksürük şurubunu ölen çocukların çoğuna reçete ettiği belirlenen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Doktor Soni, ihmalkar davranmakla suçlanırken, görevinden de derhal uzaklaştırıldı.

Eyalet hükümeti, yaşanan ölümlerin ardından harekete geçti

Soruşturma yalnızca doktorla sınırlı kalmadı. Polis, şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals adlı firma hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, hem doktor hem de firma hakkında detaylı bir adli sürecin başlatıldığını bildirdi. Eyalet hükümeti, yaşanan ölümlerin ardından harekete geçti. Olayda adı geçen öksürük şurubunun yanı sıra, aynı firma tarafından üretilen diğer ilaçların da satışının durdurulduğu duyuruldu.