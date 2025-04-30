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Hindistan'da otel yangını: 15 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Hindistan'da otel yangını: 15 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı
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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta şehrinde bir otelde çıkan yangın faciaya yol açtı. Hindustan Times’ın haberine göre, 6 katlı otelde çıkan yangında aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Yangında 13 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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