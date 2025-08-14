  1. Ekonomim
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 200'den fazla kişi kayıp

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgelerinde şiddeti yağışlar nedeni ile meydana gelen selde en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 120’den fazla kişinin yaralandığı, 220’den fazla kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde meydana gelen selde 2’si ordu mensubu olmak üzere en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 120’den fazla kişinin yaralandığını, 220’den fazla kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Yetkililer ayrıca Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü’nün (SDRF) yanı sıra asker, polis ve yerel gönüllülerin katıldığı kurtarma çalışmalarında 120 kişinin kurtarıldığını belirtti. Aynı zamanda afet sırasında bir aşevinin gıda dağıtımı gerçekleştirdiği ve dağıtımdaki kişilerin selde akıntıya kapıldığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Hindistanlı liderlerden taziye mesajları

Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve her şartta Cemmu ve Keşmir’deki insanlar ile dayanışma içinde olduğu belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu da selde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, "Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

