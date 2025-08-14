Hindistan'da sel felaketi: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 75 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Selde 17 kişi yaşamını yitirdi
Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
