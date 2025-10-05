  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan’da sel felaketi: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Hindistan’da sel felaketi: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan’da sel felaketi: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Arşiv
Takip Et

Hindistan’da şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu. Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de kayboldu.

Afet sonucunda kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldi, bölgede internet bağlantısı kesildi. Yetkililer afet bölgesine acil müdahale gerçekleştirirken, Dudia Köprüsü’nün selde zarar gördüğünü aktardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Darjeeling ve Sikkim bölgesindeki bazı turistik noktalar ve iş yerleri kapatılırken, Jalpaiguri, Siliguri ve Cooch Behar kentlerinde de çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağışların 7 Ekim’e kadar devam etmesi bekleniyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) halihazırda bölge için şiddetli yağışların devam edeceğine ilişkin uyarı yapmışken, Sikkim bölgesinde kırmızı alarm durumu ilan etti. Açıklamada, bölgedeki yağışların 7 Ekim’e kadar devam etmesinin öngörüldüğü ve Bengal’in kuzeyinde etkisini sürdüren yağışların daha fazla sele neden olabileceği belirtildi.

Başbakan Modi başsağlığı diledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dilerken, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu aktardı.

Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!Gündem
Suriye'de Esad sonrası ilk seçim yapılıyorSuriye'de Esad sonrası ilk seçim yapılıyorDünya
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Pablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacakPablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacakDünya

 

Dünya
Erkeklerin ömrünü uzatacak yol bulundu!
Erkeklerin ömrünü uzatacak yol bulundu!
Hindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındı
Hindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındı
Son Dakika.. Trump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecek
Trump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var
Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi
Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi
Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak