  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi
Takip Et

Hindistan'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi
Takip Et

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle başlayan sele ilişkin açıklama yaptı.

Selde 60 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı

Abdullah, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesindeki selde çoğu "hacı" olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, şu ana kadar 160'tan fazla kişinin kurtarıldığını ancak bu kişilerden 38'inin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, duruma ilişkin üzüntüsünü belirterek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Himaçal Pradeş eyaleti yetkilileri, bölgede meydana gelen "bulut patlamasının" yol açtığı seller nedeniyle 396 yolun ulaşıma kapandığını, ev ve arabaların zarar gördüğünü aktarmıştı.

Son dakika... Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu! Memur-Sen'den ilk açıklamaSon dakika... Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu! Memur-Sen'den ilk açıklamaEkonomi
Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!Gündem

 

Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşı sona erdirme zamanı geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşı sona erdirme zamanı geldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 51 Filistinli daha yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 51 Filistinli daha yaşamını yitirdi
Avrupa'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
Avrupa'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
Trump bir kez daha tekrarladı: Anlaşma olmazsa Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar yolda
Trump bir kez daha tekrarladı: Anlaşma olmazsa Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar yolda
Havalimanında iki yolcu uçağı çarpıştı
Havalimanında iki yolcu uçağı çarpıştı
Macron ve Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesinin ardından bir araya gelecek
Macron ve Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesinin ardından bir araya gelecek