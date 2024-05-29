Hindistan'da şiddetli sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin bazı bölümleri 49,9 santigrat derece ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıkları gördü.

Hindistan'ın meteoroloji idaresi ülkenin kuzeybatısındaki bazı bölgeler için kırmızı alarm yayınladı ve şiddetli bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin çarşamba günü başkent Delhi'nin bazı bölümlerinin 49,9 santigrat derece ile şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları görmesinden bir gün sonra yaptığı uyarı, insanlarda "sıcak hastalığı ve sıcak çarpması" gelişme olasılığının "çok yüksek" olduğu anlamına geliyor ve savunmasız kişiler için "aşırı bakım" çağrısında bulunuyor.

Hindistan bu yaz alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor ve meteoroloi idaresi "sıcak hava dalgasından şiddetli sıcak hava dalgasına" geçildiği koşulların kadar başkent de dahil olmak üzere birçok bölgede devam edeceğini söyledi.

Hindistan, bir bölgenin maksimum sıcaklığı normalden 4,5 ila 6,4 C daha yüksek olduğunda sıcak hava dalgası ilan ederken maksimum sıcaklık normalden 6,5 C veya daha fazla olduğunda şiddetli sıcak hava dalgası ilan ediliyor.

Delhi'nin Mungeshpur ve Narela mahallelerindeki yerel meteoroloji istasyonları, salı günü 49,9 santigrat derece sıcaklık kaydetti. Bu, şehir için tüm zamanların rekoru ve normalin 9 C üzerinde.

Delhi'nin yerel yönetimi de sıcak nedeniyle ana kaynak olan Yamuna Nehri'ndeki su seviyelerinin düşük olduğunu belirterek su tedarikini kısıtladı.

Kentte su kesintisi normalde de sık sık yaşanıyor ancak hükümet, günde iki kez birkaç saat su alan mahallelerin daha fazla kısıtlamaya tabi tutulacağını söyledi.

Yerel yönetimin Su Bakanı Atishi salı günü yaptığı açıklamada "Tüm sakinlere, bölgenizde su sorunu olsa da olmasa da suyu çok dikkatli kullanmaları konusunda çağrıda bulunuyorum," dedi.

Asya'yı kavurucu sıcaklar bekliyor

Hindistan'ın komşusu Pakistan da dahil olmak üzere Asya'daki milyarlarca insan, bu yıl daha sıcak bir yaz yaşıyor. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu eğilimi daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rajasthan eyaletindeki Jaipur'da üç ölümün daha sıcak çarpmasından kaynaklandığı bildirilirken, kentteki ölü sayısı dörde, eyaletteki ölü sayısı ise en az 13'e çıktı.