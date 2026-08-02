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Hindistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişi öldü.

Haber Merkezi
AA
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Hindistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 8 kişi hayatını kaybetti
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Günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.

Sellerde 8 kişi hayatını kaybetti, kayıp 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Felaketler sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken eyaletteki 12 bölgede "turuncu alarm" ilan edildi.

India Today gazetesinin haberine göre eyalet yetkilileri, yaşamını yitirenlerin aileleri ile evleri ve geçim kaynaklarını kaybedenlere yardım sağlanacağını belirtti.

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