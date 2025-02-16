  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü
Takip Et

Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tren istasyonunda izdiham çıktı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü
Takip Et

Yeni Delhi Tren İstasyonu'nda, kuzeydeki Prayagraj kentinde düzenlenen Kumb Mela dini festivali için normalin üzerinde bir yoğunluk vardı.
İki seferin iptal edilmesinin ardından, geciken seferler istasyonda paniğe yol açtı.

Yolcular arasında izdiham çıktı. İzdihamda hayatını kaybeden 15 kişiden üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Ocak ayı sonunda da aynı festivalde izdiham yaşanmış en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı festivalde 1954'de yaşanan izdihamda da 400'den fazla kişi ölmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi temaslar için İsrail'e geldiABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi temaslar için İsrail'e geldiDünya

 

Dünya
2024'te silahlanmaya 2,46 trilyon dolar harcandı
2024'te silahlanmaya 2,46 trilyon dolar harcandı
Zelenski: Müzakere masasına kimin oturacağına Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor
Zelenski: Müzakere masasına kimin oturacağına Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi temaslar için İsrail'e geldi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi temaslar için İsrail'e geldi
Trump ve Musk medyanın kendilerini 'ayırma' çabalarını tartıştı
Trump ve Musk medyanın kendilerini 'ayırma' çabalarını tartıştı
İsrail kabinesi Gazze gündemiyle toplanıyor! Ateşkes ve esir takası görüşülecek
İsrail kabinesi 'Gazze' gündemiyle toplanıyor!
Macron’dan AB liderleri zirvesi: Ukrayna ve Trump görüşülecek
Macron’dan AB liderleri zirvesi: Ukrayna ve Trump görüşülecek