Hindistan’da yoğun yağışlar 21 can aldı

The Times of India’nın haberine göre, Maharashtra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

15-19 Ağustos tarihleri arasında şiddetli yağış kaynaklı afetlerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi tahliye edildi

Eyaletin Mumbai kentinde ise 400-500 arasında kişi, şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.