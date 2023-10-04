Hindistan'daki sel felaketinde 23 asker kayboldu

Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde yerel saatle 01.30 sıralarında ani bulut patlamasıyla başlayan sağanak yağış, Teesta Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu sele neden oldu. Eyaletin Bardang bölgesinde park halindeki askeri araçların sular altında kalması sonucu 23 asker kayboldu.

Askerlerin bulunması için kurtarma operasyonu başlatıldığını söyleyen Sikkim Eyalet Başbakanı Prem Singh Tamang, “Vadideki bazı askeri tesisler etkilendi. Yaralı yok. Ancak kamu malı ciddi zarar gördü. Yardım operasyonları sürüyor." dedi.

Sel felaketi nedeniyle bazı köprülerde hasar meydana gelirken, bölgedeki karayolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji ve Afet Yönetimi’nden uyarı

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Sikkim'in bazı bölgelerinde şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle toprak kayması ve uçuşların ertelenmesi konusunda uyarıda bulundu. Teesta Nehri çevresinde yaşayanların da güvenli yerlere gitmeleri tavsiye edildi. Sikkim Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi tarafından yayınlanan uyarıda, halka dikkatli olmaları ve nehir boyunca seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapıldı.