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Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

Haber Merkezi
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Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkisini azaltsa da can almaya devam ediyor.

Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, çeşitli bölgelerdeki yaşam alanlarının da hala sular altında olduğu bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), söz konusu afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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