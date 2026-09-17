Hindistan'dan ABD'nin petrol yaptırım tasarısına tepki: Çıkarlarımızı koruruz

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ABD Kongresi'nde Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasa tasarısının kabul edilmesi sonrası Hindistan'dan ilk resmi açıklama geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki süreci yakından izlediklerini duyurdu. Açıklamada, ülkenin ticari ve ekonomik menfaatlerini korumak adına gerekli adımların atılacağının altı çizildi.

Tedarikte çeşitlendirme vurgusu

Bakanlık, enerji arz güvenliğinin tek bir ülkeye bağlı kalmadan sürdürüleceğini belirtti. Piyasa şartlarına göre hareket edileceği ve petrol alımlarının farklı kaynaklardan yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

Bilindiği üzere Hindistan, deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Yeni Delhi yönetimi son aylarda ABD, Brezilya, Kanada ve Afrika ülkelerinden yapılan alımları artırarak kaynak yelpazesini genişletme yoluna gitmişti.

Tasarı ne içeriyor?

ABD Senatosu'nda 11'e karşı 86 oyla, Temsilciler Meclisi'nde ise 159'a karşı 262 oyla kabul edilen metin, sadece Rus devlet şirketlerini değil, Rus petrolü ve doğal gazı alan ilk 5 ülkeyi de hedef alıyor.

Metne göre, bu ülkelerden gelen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın imzası gerekiyor.

Gerilimin arka planı

Washington yönetimi daha önce de benzer bir gerekçeyle Hindistan menşeli ürünlere ek vergiler getirmişti. Yeni tasarı, o gerilimin daha kapsamlı ve kalıcı bir yasal çerçeveye taşınması olarak görülüyor.

Hindistan ise şimdilik doğrudan bir misilleme sinyali vermeden, 'çıkarlarımızı koruruz ve petrolü nereden alacağımıza kendimiz karar veririz' mesajını öne çıkarıyor.