Hindistan'dan ABD'nin vasıflı işçi vize ücretlerini 100 bin dolara çıkarmasına tepki

ABD'nin vize kararının Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımları nedeniyle ABD Trump’ın Hindistan’dan yapılan ithalatlara gümrük vergilerini yüzde 50’ye kadar çıkarmasından sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu adımının Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarca incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "H-1B" çalışma vizesinin başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılması eleştirilirken, "Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.