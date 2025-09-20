Hindistan'dan ABD'nin vasıflı işçi vize ücretlerini 100 bin dolara çıkarmasına tepki

  1. Ekonomim
ABD'ye en çok işçi veren ülke Hindistan, ABD'nin yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için verilen "H-1B" çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarmasına tepki gösterdi. Açıklamada bu kararla teknoloji şirketlerine darbe vurulacağı ve ailelerin bölünebileceği belirtildi.

ABD'nin vize kararının Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımları nedeniyle ABD Trump’ın Hindistan’dan yapılan ithalatlara gümrük vergilerini yüzde 50’ye kadar çıkarmasından sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu adımının Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarca incelendiği belirtildi.

Trump, vasıflı işçiler için vize ücretini 100 bin dolara çıkardı; 1 milyon dolara oturma izni verilecekTrump, vasıflı işçiler için vize ücretini 100 bin dolara çıkardı; 1 milyon dolara oturma izni verilecekDünya

 

Açıklamada, "H-1B" çalışma vizesinin başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılması eleştirilirken, "Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

 

