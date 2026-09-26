Hindistan’dan ABD’ye dev LPG talebi: 2,75 milyon tonluk ihale

Hindistan’ın devlete ait üç petrol şirketi, ABD’den 2027 yılında LPG tedarik edilmesi amacıyla ortak bir ihale düzenledi. Reuters tarafından incelenen ihale belgesine göre toplam talep yaklaşık 2,75 milyon metrik tona ulaşıyor.

Üç devlet şirketi ortak ihaleye çıktı

Indian Oil, Bharat Petroleum ve Hindustan Petroleum tarafından açılan ihalede ABD kaynaklı LPG tedariki için teklif alınacak. Şirketlerin talebine göre 2027 yılı boyunca her ay dört adet çok büyük gaz taşıyıcı kargo teslim edilmesi öngörülüyor.

Her kargoda 46 bin ton LPG bulunacak

İhale kapsamında istenen büyük kargoların her birinin yaklaşık 46 bin ton taşıması planlanıyor. Yükün yarısını propan, diğer yarısını ise bütan oluşturacak. Bunun yanı sıra her ay 45 bin ton kapasiteli bir kargonun daha gümrüksüz teslimat koşuluyla sağlanması talep ediliyor.

Teklif süresi 22 Ekim’de sona erecek

İhaleye ilişkin tekliflerin geçerlilik süresi 22 Ekim’e kadar devam edecek. Teslimat programı ise 2027 yılının tamamını kapsıyor. Böylece Hindistan’ın üç devlet şirketi, yıl boyunca düzenli ABD LPG sevkiyatı gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Hindistan dünyanın en büyük ikinci LPG ithalatçısı

Propan ve bütanın birleşiminden oluşan LPG, Hindistan’ın enerji ithalatında önemli bir yere sahip. Hindistan, LPG ithalatında Çin’in ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor.