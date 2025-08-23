Hindistan'dan, ABD'ye posta gönderilerini askıya alma kararı

Hindistan basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle iki ülke ilişkileri gerilmişken, Hindistan'dan yeni bir adım geldi.

Hindistan Posta İdaresi, ABD'nin bu ay sonunda yürürlüğe girecek yeni gümrük kuralları nedeniyle 25 Ağustos itibarıyla bu ülkeye posta gönderiminin askıya alınacağını duyurdu.

Açıklamada, ABD'nin bu kararı nedeniyle yaşanılan aksaklıktan dolayı özür dilenirken, en yakın zamanda ABD'ye yönelik paket gönderilerini yeniden başlatmak için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor, ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam edecek.

- Trump'ın gümrük tarifeleri dev kuklayla protesto edildi

Öte yandan Hindistan'ın Nagpur kentindeki geleneksel Marbat Festivali'nde Trump'ın dev kuklası damga vurdu.

Ellerinde dev kuklayı taşıyan katılımcılar, Trump'ın Hindistan'a yönelik gümrük tarifelerini protesto etti.

Protestocular ayrıca ellerinde tarifelere karşı çıkan pankartlar taşıdı.

Trump, 6 Ağustos'ta Rusya'dan petrol aldığı gerekçesiyle Hindistan'a uygulanan yüzde 25 gümrük tarifelerinin üzerine yüzde 25'lik bir oranda daha gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.