  Hindistan'dan ABD'ye sert mesaj: Çiftçilerimizin çıkarlarından taviz vermeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan ithal bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırdı. Mevcut %25’lik tarife üzerine ek %25 daha uygulanarak toplam oran %50’ye çıktı. Bu karar, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını sürdürmesi ve bazı ticaret politikaları nedeniyle alındı ve iki ülke arasında ticari gerilimi yükseltti.

Trump yönetimi, Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını sürdürmesi ve bazı ticaret politikaları nedeniyle mevcut %25’lik tarifeye ek olarak %25 daha vergi uygulayarak toplam oranı %50’ye çıkardı. Bu karar, Hindistan’da ve küresel piyasalarda dikkatle takip edildi.

"Ülkemin çiftçilerini, balıkçılarını ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarını masada pazarlık konusu yapmam"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarife artışının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin üreticilerinin ve çiftçilerinin çıkarlarından taviz vermeyeceğini vurgulayarak, “Gerekirse ağır bir bedel öderim. Ama ülkemin çiftçilerini, balıkçılarını ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarını masada pazarlık konusu yapmam.” dedi.

Hindistan hükümeti tepkili

Hindistan hükümeti, ABD’nin bu kararını “haksız ve ayrımcı” olarak nitelendirdi. Yetkililer, söz konusu tarifelerin tarım ve gıda sektörlerinin yanı sıra tekstil ve teknoloji ürünlerini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

