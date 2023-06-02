Hindistan'dan balistik füze denemesi
Hindistan, balistik füze Agni-1'in deneme atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
AA
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Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1 ile deneme atışı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.
Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, “Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir." ifadesi kullanıldı.