Hindistan’dan İsrail’e destek: Bölgesel dengeler değişiyor mu?

Netanyahu son dönemde, bölgesel güvenlik başlıklarında ortak hassasiyetlere sahip ülkeler arasında daha güçlü bir diyalog ve eşgüdüm mekanizması kurulması gerektiğini dile getiriyor. Bu çerçevede güvenlik, teknoloji, enerji ve ticaret alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Modi’nin verdiği destek, Hindistan’ın bu sürece yapıcı katkı sunmaya hazır olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Hindistan’ın dengeli Orta Doğu politikası

Yeni Delhi yönetimi uzun süredir Orta Doğu’da dengeli bir politika izliyor. İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki yakın ilişkiler sürerken, Körfez ülkeleriyle ekonomik ve enerji temelli bağlar da güçlendiriliyor. Bu çok yönlü diplomasi, Hindistan’a farklı aktörlerle aynı anda temas kurma imkânı sağlıyor.

Öne çıkan başlıklardan biri de bölgesel istikrarın korunması. Tarafların vurguladığı iş birliği arayışı, askeri bir bloktan ziyade siyasi ve stratejik koordinasyonu önceleyen bir çerçeve olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşımın, mevcut gerilimlerin azaltılması ve karşılıklı güvenin artırılması amacı taşıdığı belirtiliyor.

Önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelerin, bu iş birliği vizyonunun somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceğini ortaya koyması bekleniyor. Hindistan’ın sürece dahil olması, Orta Doğu’daki diplomatik dengelere yeni bir boyut kazandırabilir.