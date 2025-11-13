  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan'ın başkentinde "terör olayı" olarak nitelendirilen patlamada can kaybı 13'e yükseldi
Takip Et

Hindistan'ın başkentinde "terör olayı" olarak nitelendirilen patlamada can kaybı 13'e yükseldi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 10 Kasım’da bir araçta meydana gelen ve hükümetin “ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı” olarak nitelendirdiği patlamada can kaybı 13’e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'ın başkentinde "terör olayı" olarak nitelendirilen patlamada can kaybı 13'e yükseldi
Takip Et

India Today gazetesinin haberine göre, 10 Kasım'da Yeni Delhi'nin merkezi ve kalabalık bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Can kaybı 13'e yükseldi

Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının hayatını kaybettiğini, olaya ilişkin can kaybının 13'e çıktığını belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında polisin Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort (Kızıl Kale) bölgesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran bir araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve diğer araçlar hasar görmüştü.

Hindistan hükümeti, olayın "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğunu" ifade etmişti.

Boeing’ten tarihte bir ilk: 346 ölümlü kazada bir yolcunun ailesine 35 milyon dolar tazminat ödeyecekBoeing’ten tarihte bir ilk: 346 ölümlü kazada bir yolcunun ailesine 35 milyon dolar tazminat ödeyecekDünya

 

Dünya
Kim Kardashian’ın iç giyim markasının değeri 5 milyar dolara ulaştı
Kim Kardashian’ın iç giyim markasının değeri 5 milyar dolara ulaştı
İran'da su krizi: Aralık ayına kadar yağmur yağmazsa Tahran'ın tahliyesi gündeme gelecek
İran'da su krizi: Aralık ayına kadar yağmur yağmazsa Tahran'ın tahliyesi gündeme gelecek
Napolyon’un kayıp elmas broşu rekor fiyata satıldı
Napolyon’un kayıp elmas broşu rekor fiyata satıldı
Boeing’ten tarihte bir ilk: 346 ölümlü kazada bir yolcunun ailesine 35 milyon dolar tazminat ödeyecek
Boeing’ten tarihte bir ilk: 346 ölümlü kazada yolcunun ailesine 35 milyon dolar tazminat ödeyecek
Netanyahu’dan kurmaylarına cumhurbaşkanlığı affı için kamuoyu oluşturma talimatı iddiası
Netanyahu’dan kurmaylarına cumhurbaşkanlığı affı için kamuoyu oluşturma talimatı iddiası
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor