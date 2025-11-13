Hindistan'ın başkentinde "terör olayı" olarak nitelendirilen patlamada can kaybı 13'e yükseldi

India Today gazetesinin haberine göre, 10 Kasım'da Yeni Delhi'nin merkezi ve kalabalık bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Can kaybı 13'e yükseldi

Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının hayatını kaybettiğini, olaya ilişkin can kaybının 13'e çıktığını belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında polisin Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort (Kızıl Kale) bölgesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran bir araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve diğer araçlar hasar görmüştü.

Hindistan hükümeti, olayın "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğunu" ifade etmişti.