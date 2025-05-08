Hindistan’ın baskısıyla Sotheby’s, Buda’nın mücevherlerini satıştan çekti

Ünlü müzayede evi Sotheby's, Buda’nın kalıntılarıyla bağlantılı yüzlerce kutsal mücevherin Hong Kong’daki satışını, Hindistan hükümetinin yasal işlem tehdidi üzerine erteledi.

BBC haberine göre, modern çağın en şaşırtıcı arkeolojik keşiflerinden biri olarak tanımlanan bu koleksiyonun satışa çıkarılması, Budist akademisyenler ve manastır liderleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Hindistan ise bu satışın küresel Budist topluluğunu incittiğini belirtmişti.

Sotheby’s, müzayedenin askıya alınmasının taraflar arasında görüşmelere olanak tanıyacağını açıkladı.

Yaklaşık 130 yıl önce, İngiliz yetkili William Claxton Peppé tarafından Hindistan’ın kuzeyinde gün yüzüne çıkarılan bu kalıntıların, Buda’ya ait kemik parçalarıyla birlikte bulunduğu belirtiliyor.

Tartışmalı koleksiyon 7 Mayıs’ta satışa çıkacaktı

Maurya İmparatorluğu’na ait “Tarihi Buda’nın Piprahwa Mücevherleri” olarak bilinen koleksiyonun, MÖ 240-200 dönemine tarihlendiği ve 7 Mayıs’ta açık artırmaya çıkarılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ancak Hindistan hükümeti, müzayededen iki gün önce Sotheby's'e gönderdiği mektupta, bu kalıntıların “Hindistan’ın ve küresel Budist topluluğun devredilemez dini ve kültürel mirası” olduğunu vurguladı. Satışın, Hindistan ve uluslararası yasaların yanı sıra Birleşmiş Milletler sözleşmelerine de aykırı olduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Hindistan’dan üst düzey bir heyet, salı günü Sotheby's yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Sotheby’s, Hindistan hükümetinin dile getirdiği hususlar ve eserin sahiplerinin onayı doğrultusunda müzayedenin ertelendiğini duyurdu. Görüşmelere dair gelişmelerin uygun görüldüğünde kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.

Çarşamba itibarıyla mücevherlerin satışıyla ilgili bilgiler Sotheby's’in internet sitesinden ve açık artırma kataloğundan kaldırıldı.

Mücevherler, 2.000 yıl önce kutsanmış

William Claxton Peppé, Nepal sınırına yakın, Buda'nın doğum yeri olduğuna inanılan Lumbini’nin güneyindeki Piprahwa’da bir stupa kazısı yapan İngiliz bir mülk yöneticisiydi. Bu kazılarda, yaklaşık 2.000 yıl önce kutsanmış ve yazıtlarla işaretlenmiş kutsal kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Buluntular arasında yaklaşık 1.800 değerli taş—yakut, topaz, safir—ve desenli altın levhalar yer alıyordu. Bu eşyalar, tuğladan yapılmış bir odada muhafaza edilmişti. Söz konusu alan günümüzde Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaleti sınırları içinde yer alıyor.

Sotheby’s, şubat ayında yaptığı açıklamada, 1898 yılındaki bu keşfi “tüm zamanların en olağanüstü arkeolojik buluşlarından biri” olarak tanımlamıştı.