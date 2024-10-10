Hindistan'ın en ünlü iş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti

Tata Group holdingin patronu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Ratan Tata, rutin bir kontrol için gittiği hastane ziyareti esnasında 86 yaşında hayatını kaybetti.

20 yıldır holdingin başında olan Tata, holdingi Hindistan'ın en büyük ve dünyanın en önemli şirket gruplarından birine dönüştürdü. Önceden bilinen bir sağlık sorunu olmayan Tata, Mumbai'de yoğun bakıma alındığı hastanede Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Tata Group, yayımladığı açıklamada "Sadece Tata Group'u değil, katkılarıyla tüm ülkemize şekil veren bu zor bulunur lidere büyük bir üzüntüyle veda ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Hindistan Başbakanı taziye yayınladı

Hindistan Başbakanı da iş insanının ölümü hakkında açıklama yaptı. Başbakan, X hesabı üzerinden "Ratan Tata naif ruhlu, vizyoner bir lider ve olağanüstü bir insandı. Ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarıma taziyelerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Ratan Tata kimdir?

Ratan Tata, Cornell Üniversitesi'nde mimarlık fakültesini bitirdi. 1962 yılında büyük dedesinin kurduğu Tata Group şirketinde çalışmaya başladı.

Tata holdinge bağlı birçok şirkette önemli rol oynadı. En önemli katkıları, otomotiv ve bilişim alanında oldu. 1991 yılında amcası J.R.D. Tata'nın yerine geçerek holdingin liderlik koltuğuna oturdu. Bu esnada Hindistan pazarı, dünyaya açılıyordu.

Holdingin adıyla açtığı bilişim ve iletişim şirketleri ve genç çalışanlara verdiği değer holdingin büyük oranda değer kazanmasına sebep oldu. 2004 yılında holding Hindistan'ın önde gelen şirket gruplarından biriydi. Tata'nın gözü, kısa zamanda dış pazara yöneldi.

Dünyanın en önemli araba üreticilerinden biri oldu

Ratan Tata'nın en önemli adımlarından biri dış pazara yönelik çalışan Tata Motors oldu. Tata Motors, Hindistan'da dizayn edilen ve üretilen ilk araba olan Indica'yı üretti.

Tata Motors, İngiliz lüks araba markası Jaguarı ve ABD markası Land Rover'ı satın aldı. Bu şekilde şirket, dünyanın en önemli araba üreticilerinden biri oldu.

Asla evlenmeyen Ratan Tata, sakin tavırları, mütevazı yaşam tarzı ve hayırseverliğiyle biliniyordu. Yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Tata, 2008 yılında ticari atılımlarından dolayı Hindistan'ın en önemli ikinci hizmet nişanı olan Padma Vibhushan'a layık görüldü.