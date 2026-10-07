Hindistan'ın Orta Asya füze anlaşmaları Rusya ve Çin için ne anlama geliyor?

Hindistan Savunma Bakanı Rajesh Kumar Singh, ülkenin yerli imkanlarla geliştirdiği Akash hava savunma füze sisteminin Tacikistan ve Türkmenistan’a satışının gerçekleştiğini doğruladı. Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından üretilen kısa menzilli karadan havaya füze sistemi Akash; elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı, aynı anda birden fazla hedefi imha edebilme yeteneği, 4,5 ile 25 kilometre arası menzili ve 100 metreden 20 kilometreye varan irtifa kapasitesiyle öne çıkıyor.

Rusya ve Çin tekelini kıran tedarik stratejisi

Hindistan’ın bu satışı, geleneksel olarak Rusya’nın en büyük silah tedarikçisi konumunda olduğu ve Çin’in etkisini günden güne artırdığı Orta Asya pazarında tarihi bir kırılma anlamına geliyor. Tacikistan ve Türkmenistan, Akash alımı sayesinde savunma tedariklerini Moskova ve Pekin hattının ötesine taşıyarak çeşitlendirme olanağı buldu. Özellikle Türkmenistan'ın, Çin menşeili mevcut sistemlerini Akash ile destekleyerek hava savunma mimarisinin orta katmanında kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Müşteriler için maliyet advantage ve tedarik güvenilirliği

Ermenistan'ın 2022'deki alımının ardından Akash'ın yeni uluslararası müşterileri olan Tacikistan ve Türkmenistan için sistemin erişilebilir maliyeti büyük bir avantaj sunuyor. Batılı muadillerine kıyasla oldukça ekonomik olan sistem, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadığı tedarik aksaklıklarına karşı da güçlü bir alternatif oluşturuyor. Hindistan’ın geniş yerli üretim kapasitesi ve ordunun sürdürdüğü ek siparişler, alıcı ülkelere hızlı yedek parça temini, kesintisiz tedarik zinciri ve kapsamlı eğitim imkânı tanıyor.

Yeni Delhi’nin küresel ihracat hedefi ve bölgesel dengeler

Geçen mali yılda savunma ihracatını 4 milyar dolar seviyesine çıkararak küresel silah ihracatçıları arasında 31'inci sıraya yükselen Hindistan, Orta Asya’daki varlığını daha da artırmayı hedefliyor. Tacikistan ve Türkmenistan’ın Akash sistemlerinin ardından radar, topçu ve diğer Hint askeri teçhizatlarını da incelemeye alması bekleniyor. Yeni Delhi yönetiminin, Çin ile stratejik rekabetini sürdürürken, ortak projelerde yer aldığı Rusya ile ilişkilerinde ise doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınan temkinli bir hat izleyeceği değerlendiriliyor.