Hint Levhası yatay olarak kaydı: Dünyanın en büyük ülkelerinden biri ikiye bölünüyor

Bilim insanları, Hindistan'ın altındaki tektonik plakanın ikiye ayrılabileceğini öne süren bir çalışma yayımladı.

Hindistan, dünyanın en büyük yedinci ülkesi olup, yaklaşık 3.287 milyon km²'lik bir alanı kaplamaktadır. Bu alan, Avustralya, Brezilya ve ABD gibi ülkelerin ardından gelmektedir.

Eğer Hindistan dikey olarak ikiye bölünseydi, her biri Moğolistan büyüklüğünde iki ülke ortaya çıkacaktı. Ancak, bilim insanları Hindistan'ın yatay olarak kaydığını düşünüyor.

Bu teori, Aralık 2023'te gerçekleştirilen Amerikan Jeofizik Birliği konferansında ilk kez sunuldu. 'Güneydoğu Tibet'te Hint Litosferik Mantolarının Yırtılması ve Soyulması' başlıklı çalışma, Himalayaların oluşumunu inceliyor.

Himalayalar, Hindistan, Pakistan, Nepal, Çin ve Bhutan olmak üzere beş ülkeye yayılan bir dağ silsilesidir. Jeoloji Derneği'ne göre, Himalaya dağ silsilesi ve Tibet platosu, 50 milyon yıl önce başlayan ve bugün hala devam eden Hint Plakası ile Avrasya Plakası arasındaki çarpışmanın bir sonucu olarak oluşmuştur.

Araştırmacılar, Himalayaların altındaki plakaları inceledi. Çalışma, Tibet'teki kaynaklarda bulunan helyum seviyelerini araştırarak başladı ve dağ silsilesinin altındaki plakalar hakkında yeni bir teori sundu.

Çalışma, güney Tibet'teki helyum seviyelerinin kuzey Tibet'e göre daha yüksek olduğunu buldu ve bu da Hint tektonik plakasının Tibet platosunun altında ikiye ayrıldığına işaret ediyor.

Çalışma, Hint Levhası'nı analiz etmek için '3D S-dalga alıcı fonksiyonları' kullandı. Bu teknik, Dünya'nın yapısını ve iç sınırlarını görüntülemek için telesismik depremlerden gelen bilgileri kullanıyor.

ESS Open Archive'da yayımlanan çalışmada, "3D S-dalga alıcı fonksiyonlarımız, Hint Levhası'nın orogon-dikine yırtılmasını veya eğrilmesini yeni bir şekilde ortaya koyuyor" denildi.

Çalışma, Hint ve Avrasya tektonik plakalarına odaklandı. Görüntülerden biri, Hint Levhası'nın üst ve alt tabakalarının ayrıldığını gösteriyor.

Bu durum, Hint Levhası'nın bir 'manto kaması' altında alt katmana girdiğini veya dalma batma sürecinde olduğunu düşündürüyor. Çalışmada, "SRF'lerimiz, güneydoğu Tibet'in önemli bir bölgesinde Hint ve Tibet litosfer-astenosfer sınırlarını objektif olarak haritalıyor" ifadeleri yer aldı.

Sonuç olarak, bu durum Hint Levhası'nın ikiye soyulması anlamına geliyor.