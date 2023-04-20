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Hipodromdan kaçan yarış atı trafiği kilitledi

İtalya’da sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir yarış atı, çevreyoluna çıkarak trafiği kısa sürelğine durdurdu.

Haber Merkezi
İHA
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İtalya’nın Napoli şehrinde sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir at Vomero-Fuorigrotta çevreyoluna çıktı. Yolda araçların arasında başıboş şekilde koşan at, kısa süreli trafiğin felç olmasına neden olurken, atı gören sürücüler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri, yaklaşık 5 kilometre koşan atı yakalayarak hipodroma teslim etti.

Atın Napoli’de yapılan meşhur Gran Premio Lotteria (Büyük Ödül Çekilişi) adlı at yarışlarının yapıldığı Agnano Hipodromu’ndan kaçtığı bildirildi.