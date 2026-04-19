HiPP bebek mamalarında fare zehri alarmı: Güvenlik uyarısı yapıldı

Avusturya polisi, bir bebek maması örneğinde fare zehri tespit edilmesinin ardından ülke genelinde dolaşımda olan HiPP marka ürünler hakkında uyarıda bulundu. Avusturya'nın doğusundaki Burgenland polisi tarafından yapılan açıklamada, zehirli gıdanın eyalet başkenti Eisenstadt'ta bir müşteri tarafından bildirilen havuçlu ve patatesli püre kavanozunda bulunduğu belirtildi.

“Hayati risk” uyarısı

Bebek mamalarına yönelik müdahale ve geri çağırma sürecinde

Kavanozun dışarıdan müdahale edilerek kurcalandığı tespit edilirken, müşterinin bebeğinin ürünü tüketmediği bilgisi paylaşıldı. BBC'de yer alan habere göre HiPP, cumartesi günü Avusturya'daki Spar süpermarketlerinde satılan tüm püre kavanozu serisini geri çağırarak bu ürünlerin tüketilmesinin "hayatı tehdit edici" olabileceğini duyurdu. Burgenland polisi, Alman-İsviçre markasının ürünlerine yönelik uyarının komşu Almanya'da devam eden soruşturmaların ardından yayımlandığını açıkladı. Yürütülen bu soruşturmalar kapsamında yetkililere Eisenstadt'ta kirletilmiş olma ihtimali bulunan HiPP kavanozlarının dolaşımda olduğu bilgisi ulaştı.

Polis, cumartesi günü yapılan incelemede içerisinde fare zehri bulunduğu kesinleşen havuç ve patates kavanozuna el koydu. Ebeveynlerin hasarlı veya açık kapaklar, eksik güvenlik mühürleri, olağandışı veya bozulmuş kokular ile cam kavanozun altındaki kırmızı daireli beyaz çıkartmalar gibi şüpheli durumlara karşı tetikte olmaları isteniyor. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da polis tarafından ele geçirilen benzer kavanozlarda yapılan laboratuvar testlerinde de toksik katkı maddesi bulundu.

"Tüketmeyin, iade edin" çağrısı

Tüketicilere yönelik güvenlik uyarıları kapsamında, emniyet birimleri HiPP markalı bebek mamalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, belirli işareti taşıyan ürünlerin kesinlikle açılmaması gerektiği vurgulanarak, “Hiçbir koşulda tüketmeyin veya küçük bir çocuğa vermeyin” ifadelerine yer verildi.

Eurospar, Interspar ve Maximarkt mağazalarından satın alınan HiPP kavanozlarının da tüketilmemesi ve iade edilmek üzere mağazalara geri getirilmesi istendi. Avusturya genelinde 1.500’den fazla Spar mağazası bulunduğu belirtilirken, geri çağırma kararının yalnızca belirli ürün gruplarını kapsadığı ve diğer satış noktalarındaki bebek mamalarının bu süreçten etkilenmediği açıklandı.

Nestlé ve Danone'de de, bazı bebek mamaları geri çağrılmıştı

Son dönemde bebek mamalarına yönelik güvenlik endişeleri artış gösterdi. HiPP ürünlerinde yaşanan şüpheli bulaşma iddialarının ardından yeni bir uyarı yapılırken, benzer bir durumun birkaç ay önce de yaşandığı hatırlatıldı. Ocak ve Şubat aylarında Nestlé ve Danone, bazı bebek mamalarında kontaminasyon şüphesi nedeniyle 60’tan fazla ülkede geniş çaplı geri çağırma süreci başlatmıştı. Yapılan incelemelerde, bazı ürünlerde pişirme ile dahi yok edilemeyen ve mide bulantısı ile kusmaya yol açabilen “cereulide” toksinine rastlandığı belirlenmişti.

İngiltere Sağlık ve Güvenlik Ajansı (UKHSA), bu süreçte en az 36 bebeğin gıda zehirlenmesi yaşadığını açıklarken, vakaların hiçbirinde hayati tehlike oluşmadığını bildirmişti.