Hırsızlık vakalarında büyük artış

Belçika'da yükselen fiyatlar ve mali zorlukların çoğalmasıyla hırsızlık vakalarında son aylarda çok ciddi artış görüldüğü bildirildi.

Belçika'da yayın yapan medya kuruluşu La Derniere Heure'nin yayımladığı istatistiklere göre, ülkede günde yaklaşık 200 hırsızlık vakası kayıtlara geçiyor.

Bu yılın ilk iki ayında hırsızlık vakaları Anvers kentinde yüzde 115, Doğu Flaman bölgesinde yüzde 92 ve Limburg'da yüzde 90 arttı. Başkent Brüksel'de ise bu artış yüzde 32 oldu.

Uzmanlar, hırsızlık vakalarındaki yükselişi son dönemde enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın yol açtığı mali sıkıntılara bağlıyor.

Verisure adlı güvenlik şirketinin yetkilisi Maelle Charles, yakalanan hırsızların profillerinde çeşitlilik gördüklerini belirterek, "Profesyonel hırsızlar operasyonlarına çeteler halinde devam ediyor ancak giderek daha fazla sayıda fırsatçı hırsızlar görmeye başladık." dedi.

Charles, "Alım gücündeki düşüşle mali zorluklar arttı. Bazı aileler ayın sonunu getiremiyor ve hırsızlığa başvurabiliyor. Belçika'da hırsızlık çok ağır bir suç sayılmıyor. Bu nedenle insanlar hırsızlık yapmaya meyilli olabiliyor." diye konuştu.