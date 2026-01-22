Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: Trump'ın Barış Kurulu davetini takdir ediyorum

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Trump'ın Barış Kurulu'na katılma davetini takdir etti.

Hırvatistan, Orta Doğu Barış Sürecinde ABD ve Avrupa ile işbirliğini vurguluyor

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Orta Doğu'daki tarihi barış sürecini desteklemek ve ilerletmenin, Amerika Birleşik Devletleri ve daha geniş uluslararası toplulukla paylaştıkları en önemli ve asil hedeflerden biri olduğunu belirten Plenkovic, “Bu ruhla, Hırvatistan Hükümeti şu anda teklifin hukuki ve diğer yönlerini değerlendiriyor ve ilerleyen süreçte ABD ve Avrupa ortaklarımızla yapıcı bir şekilde işbirliği yapacaktır.” dedi.

Plenkovic, transatlantik ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesi ve Orta Doğu'da ve ötesinde barış davasının ilerletilmesi için güçlü bir şekilde savunuculuk yapmaya devam edeceklerini söyledi.