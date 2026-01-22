  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: Trump'ın Barış Kurulu davetini takdir ediyorum
Takip Et

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: Trump'ın Barış Kurulu davetini takdir ediyorum

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Barış Kurulu'na katılma davetini son derece takdir ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: Trump'ın Barış Kurulu davetini takdir ediyorum
Takip Et

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Trump'ın Barış Kurulu'na katılma davetini takdir etti.

Hırvatistan, Orta Doğu Barış Sürecinde ABD ve Avrupa ile işbirliğini vurguluyor

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Orta Doğu'daki tarihi barış sürecini desteklemek ve ilerletmenin, Amerika Birleşik Devletleri ve daha geniş uluslararası toplulukla paylaştıkları en önemli ve asil hedeflerden biri olduğunu belirten Plenkovic, “Bu ruhla, Hırvatistan Hükümeti şu anda teklifin hukuki ve diğer yönlerini değerlendiriyor ve ilerleyen süreçte ABD ve Avrupa ortaklarımızla yapıcı bir şekilde işbirliği yapacaktır.” dedi.

Plenkovic, transatlantik ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesi ve Orta Doğu'da ve ötesinde barış davasının ilerletilmesi için güçlü bir şekilde savunuculuk yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği ileri sürüldüABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği ileri sürüldüDünya
NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ve Asya Pasifik gündemini değerlendirdiNATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ve Asya Pasifik gündemini değerlendirdiDünya
İsrail, Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenlediİsrail, Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenlediDünya

 

 