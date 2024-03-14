Hırvatistan Meclisi feshedildi
Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi üzerine yapılan oylama sonrası feshedildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başkent Zagreb'de bulunan Meclis binasında düzenlenen oturumda, Meclis'in feshedilmesi oylandı. 151 sandalyeli Meclis'te oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullandı.
Hırvatistan'da en son 5 Temmuz 2020'de yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak. Seçimlerin, Meclis'in feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması bekleniyor. Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.