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Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi az farkla ikinci tura kaldı

Hırvatistan’da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic önde tamamladı. Oyların tamamına yakınının sayılmasıyla Milanovic’in oy oranı yüzde 49,11 oldu ve seçimler az farkla ikinci tura kaldı.

İHA
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Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi az farkla ikinci tura kaldı
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Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre oyların yüzde yüze yakınının sayımıyla birlikte adaylardan hiçbiri yüzde 50 oranını aşamadı.

Sandık çıkış anketlerinin seçimleri ilk turda kazandığını gösterdiği Milanovic’in oy oranı yüzde 49,11 oldu. En yakın rakibi Dragan Primorac’ın oy oranı ise yüzde 19,36 seviyesinde kaldı.
Devlet Seçim Komisyonu verilerine göre seçimde bağımsız aday Marija Selak Raspudic yüzde 9,25, "Yapabiliriz!" (Moemo!) hareketi tarafından desteklenen Ivana Kekin yüzde 8,88, bağımsız aday Tomislav Jonjic yüzde 5,07, Köprü (Most) hareketinin adayı Miro Bulj yüzde 3,82, DOMINO hareketinin adayı Branka Lozo yüzde 2,41 ve bağımsız aday Niko Tokic Kartelo ise yüzde 0,88 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin iki hafta sonra gerçekleştirilecek ikinci turunda ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) tarafından desteklenen Dragan Primorac karşı karşıya gelecek.

Verilere göre yaklaşık 3,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım oranı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.
Hırvatistan’da cumhurbaşkanları 5 yıl süreyle hizmet veriyor ve her aday en fazla iki defa seçilebiliyor.

Seçimin ikinci turu, 12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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