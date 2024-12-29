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Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oylarını kullanmaya başladı.

Haber Merkezi
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Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
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Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

8 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac favori gösteriliyor.

Hırvatistan'da yapılan anketlere göre, seçimde Milanovic ve Primorac'ın ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.

"Mozemo" ittifakından Ivana Kekin, "Most" ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic de seçimde yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda en çok oy alan iki isim, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve kazanan en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

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