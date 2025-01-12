  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
Takip Et

Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyondan fazla seçmen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk, yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Seçimin ikinci turunda Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve kazanan en fazla iki dönem görev alabiliyor.

Balkan ülkesi Hırvatistan'da 29 Aralık'ta yapılan ilk tur seçimde Milanovic oyların yüzde 49,1'ini, rakibi Primorac ise yüzde 19,4'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.

Dünya
Simpsonlar ABD’deki büyük yangını 20 yıl önceden nasıl bildi?
Simpsonlar ABD’deki büyük yangını 20 yıl önceden nasıl bildi?
Fransa'da iki tramvay çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Fransa'da iki tramvay çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Vatikan'dan yeşil ışık: Eşcinsel erkekler de rahip olabilecek
Vatikan'dan yeşil ışık: Eşcinsel erkekler de rahip olabilecek
ABD tarihinin en büyük yangını! Dünyaca ünlü isimlerin malikanesi küle döndü
Dünyaca ünlü isimlerin malikanesi küle döndü
Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Trump'ın davasına bakan savcı istifa etti
Trump'ın davasına bakan savcı istifa etti