Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale devam ediyor

Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında başlayan büyük çaplı orman yangınının olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrol altına alınamadığı açıklandı.

Ulusal basında yer alan haberlerde yangının Split yakınlarındaki Krilo, Jesenica ve Dugi Rat arasındaki 3 kilometrelik alana yayıldığı ifade edildi.

Hava koşulları sebebiyle kontrol altına alınamayan ve hızla yayılan yangına 3 söndürme uçağı ve 150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.

Split Dalmaçya Bölgesi İtfaiye Şefi Ivan Kovacevic, yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerinin yakınında çıktığını, hasarın büyük olabileceğini kaydetti.

Kanadalı itfaiyecilerin de yardıma geldiğini belirten Kovacevic, Split ile Omis arasındaki otoyolun trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Yangın bölgesindeki boş bir binanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bu arada Hırvatistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada ülke genelindeki sıcak hava dalgasının bugün itibarıyla etkisini gösterdiği ifade edildi.

