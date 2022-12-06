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Hırvatistan'da 'Mig-21' tipi savaş uçağı düştü

Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının düştüğü uçakta bulunan ikinci pilotun arandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.