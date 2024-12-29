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Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre Milanovic ikinci kez cumhurbaşkanı oldu

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic yeniden kazandı.

Haber Merkezi
AA
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Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre Milanovic ikinci kez cumhurbaşkanı oldu
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Hırvatistan düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic yeniden kazandı.

Hırvatistan'da yerel saatle 19.00'da sandıkların kapanmasının ardından Ipsos araştırma şirketi, sandık çıkış anketleri yayımladı.

Milanovic, yüzde 50,74 oy aldı

Anketlere göre, ilk turda Milanovic yüzde 50,74 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Milanovic'in en büyük rakibi olarak gösterilen iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac, oyların yüzde 19,04'ünü alarak seçimi ikinci sırada bitirdi.

Bağımsız aday Marija Selak Raspudic yüzde 9,27, "Mozemo" ittifakından Ivana Kekin yüzde 8,76, Tomislav Jonjic yüzde 3,90, "Most" ittifakından Miro Bulj yüzde 3,67, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo yüzde 2,47 ve Niko Tokic yüzde 0,89 oy aldı.

Bu arada, HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic ile birçok söyleminde karşı karşıya gelmesiyle bilinen Milanovic, daha önce yaptığı açıklamada, "Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle" ifadelerini kullanmıştı.

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