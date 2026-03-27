  Hırvatistan'da şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Hırvatistan'da şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Hırvatistan'da şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Dün gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

Yetkililer, sabah saatlerinde vatandaşların telefonlarına uyarı mesajları göndererek fırtına nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Şehir genelinde 100'ün üzerinde ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarı yapılırken, okulların 1 günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Hırvatistan'da şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - Resim : 1

Vatandaşlara, fırtınanın etkisi geçene kadar ağaçların yakınında ve çatıların altında bulunmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yetkililer ayrıca bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ve birçok yerde hasar meydana geldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdimABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdimDünya
Ortadoğu’daki çatışmalar havacılığı vurdu: Yakıt krizi nedeniyle uçuşlar azaldıOrtadoğu’daki çatışmalar havacılığı vurdu: Yakıt krizi nedeniyle uçuşlar azaldıDünya
Araba alacaklar dikkat! Hangi sıfır araç modelleri indirimde? İşte kampanyalı sıfır araba modelleriAraba alacaklar dikkat! Hangi sıfır araç modelleri indirimde? İşte kampanyalı sıfır araba modelleriEkonomi
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 